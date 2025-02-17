 الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من القدس


نشر في: الإثنين 17 فبراير 2025 - 3:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2025 - 3:41 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أسيرا محررا من حي الصوانة بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمود أبو عصب (53 عاما) من منزله في حي الصوانة شرق مدينة القدس، علما أنه تعرض للاعتقال عدة مرات سابقا.


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