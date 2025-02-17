تدريبات استشفائية وخططية للاعبي الأهلي في المران قبل مواجهة الزمالك

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة الزمالك التي تجمع الفريقين في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الطاقم المعاون لوضع الترتيبات الخاصة بالفترة القادمة، وعلى رأسها المباراة المرتقبة أمام الزمالك.

ومنح مارسيل كولر راحة لعدد من اللاعبين بعد المشاركة في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما اكتفت بقية المجموعة بتدريبات استشفائية وخططية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة حملت توقيع كل من مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد رضا.

ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك في السابعة مساء يوم السبت القادم، على استاد القاهرة، لحساب الجولة الـ 15 من الدوري العام.