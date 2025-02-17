نادي سينما بنها يحتفي بذكرى صلاح جاهين في ندوة ثقافية وفنية الأربعاء المقبل

ينظم المركز القومي للسينما فعالية خاصة للاحتفاء بذكرى الشاعر والسيناريست صلاح جاهين، وذلك ضمن أنشطة نادي سينما بنها، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 11 صباحًا.

تتضمن الفعالية ندوة ثقافية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، بمشاركة الدكتورة شيماء بكري، أستاذة الأدب بجامعة بنها، والشاعر مجدي أبو الخير، حيث يناقش الضيوف الأثر الأدبي والسينمائي لصلاح جاهين، ودوره البارز في إثراء الحركة الإبداعية في مصر من خلال أعماله الشعرية والسينمائية الخالدة.

كما تتخلل الفعالية فقرة غنائية يقدمها المطرب أحمد صالح، يؤدي خلالها مجموعة من الأغاني التي ارتبطت باسم صلاح جاهين؛ تقديرًا لإبداعه وتأثيره الممتد عبر الأجيال.