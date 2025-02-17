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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث زاد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.27% ليصل عند مستويات 30527.17 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 11770.87 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 8584.69 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات ختام تعاملات أمس- الأحد أولى تعاملات الاسبوع الجاري- على ارتفاع في مؤشراتها، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3,430 مليار جنيه، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 30443.82 نقطة.