تسبب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، في إثارة الخوف والذعر بين العديد من الأشخاص في البرتغال، ولكن لم تقع إصابات خطيرة أو أضرار مادية، وفقا لما ذكرته إدارة الحماية المدنية البرتغالية.

وقال معهد البحار والغلاف الجوي البرتغالي (أي بي إم إيه) إن الهزات الناتجة عن الزلزال تم الشعور بها بشكل أساسي في منطقتي لشبونة وسيتوبال، على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب شرق العاصمة.

وكان الزلزال ملحوظا أيضا في مناطق أخرى من البلاد، مثل ليريا وبيجا وفارو.

وقال أحد سكان لشبونة لقناة "سي إن إن" البرتغال التلفزيونية"بدأ كل شيء يهتز فجأة، وتمايلت الكتب من جانب إلى آخر .. وبطبيعة الحال، تسبب هذا في إثارة حالة من الفزع في الحي".

وفي سياق متصل، أكد عمدة لشبونة كارلوس مويداس أنه "لا داعي للقلق".