محافظ قنا الجديد: أولوياتنا الأساسية تحسين حياة المواطنين

قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، إنّ أولوياته الأساسية بعد توليه المسؤولية تتمثل في تحسين حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة والتعاون مع نواب البرلمان في المحافظة لتحديد المشكلات الحقيقية والعمل على حلها بشكل فعال.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة تمتلك موارد كبيرة وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة بشأن ضرورة تحويل هذه الموارد إلى خدمات ملموسة على أرض الواقع.

وأشار محافظ قنا إلى أن من أولويات المرحلة العاجلة استكمال ملفات قانون التصالح، بما يتيح للمواطنين تصحيح بعض المخالفات ويدعم موارد الدولة التي يمكن استخدامها في تحسين الخدمات داخل المحافظة.

وشدد على أهمية متابعة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكّدًا أن المحافظة تعتمد على كل شبر من الأرض الزراعية لتعزيز الإنتاج ودعم السكان، مع الاستعانة بالآليات العلمية والتقنية مثل نظرية المتغيرات المكانية بالتعاون مع إدارة المساحة بالقوات المسلحة ووزارة التخطيط.

وأوضح الببلاوي أن المحافظة ستعمل على متابعة جميع الملفات الرئيسية بالتوازي مع التواصل المستمر مع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن لضمان تقديم خدمات متطورة للمواطنين والحفاظ على الثروة الزراعية وتنميتها بشكل مستدام.

وأكد أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق النتائج الفعلية على الأرض بما ينعكس إيجابًا على حياة أهالي محافظة قنا.