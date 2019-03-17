مسح: معظم الشباب في اليابان يفضلون سن الرشد عند 20 عاما

أفادت نتائج مسح حكومي بأن أكثر من 70% ممن تتراوح أعمارهم بين 16 - 22 عاما في اليابان يعتقدون أنه ينبغي الاستمرار في الاحتفالات والطقوس الرسمية الخاصة ببلوغ سن الرشد للذين تصل أعمارهم حتى سن 20 عاما.

وأفاد المسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء بأن هذه النتائج تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لخفض سن البلوغ إلى 18 عامًا اعتبارا من أبريل عام 2022.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على الإنترنت، أنه على الرغم من عدم وجود قواعد قانونية تحدد سن الاحتفالات ببلوغ سن الرشد التي تستضيفها الحكومات المحلية، إلا أنها تقام تقليديًا للأطفال الذين يبلغون من العمر 20 عامًا.

وأظهر الاستطلاع أن 71.9% من المشاركين قالوا إن هذه الاحتفالات يجب أن تقام لمن هم في سن الـ20، بينما أجاب 18.9% بأن سن الاحتفالات يجب أن يكون في عمر 18 عاما، بينما اختار 7.5% سن 19 عاما.