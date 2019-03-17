لاعب كرة قدم نيوزلندي يُكرّم ضحايا هجوم كرايستشيرش الإرهابي بـ«سجدة»

أعرب لاعب كرة قدم النيوزلندي كوستا بارباروسيس عن تعازيه، وتكريمه لضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية وعائلاتهم بسجدة؛ بعد هدف أحرزه خلال المباراة التي جمعت بين فريقه ملبورن فيكتوري، وبريسبان رور؛ ضمن مباريات الدوري الأسترالي الممتاز لكرة القدم.

وذكر موقع "جول" البريطاني المختص بأخبار الرياضة، اليوم الأحد، أن بارباروسيس مهاجم فريق ملبورن فيكتوري الأسترالي أحرز الهدف الافتتاحي للمباراة في الدقيقة 24، قبل أن يسجد "سجدة" - على غرار شعائر صلاة المسلمين - تكريما لـ49 شهيدا على الأقل راحوا ضحية الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن المهاجم أحرز هدفا آخر في الدقيقة 39؛ ليمكّن فريقه من الفوز بالمباراة بهدفين مقابل هدف ضد فريق (بريسبان رور) في ملعب مارفيل.