مشاهد مدتها 17 دقيقة أرعبت العالم، أول أمس، بثها الارهابي الاسترالي الجنسية، برينتون تارانت، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليوثق هجومه على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش جنوبي نيوزيلندا، والذي أسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة 50 آخرين، أثناء أداءهم لصلاة الجمعة.

وظهر الإرهابي في بداية الفيديو المنشور وهو يستمع إلي بعض الأغاني المتطرفة، أثناء جلوسه بمقعد سيارته في جهة اليمين، في طريقه إلى مسجد النور حيث وقع الهجوم على المصلين.

فما قصة تواجد مقود السيارة في جهة اليمين؟

تبدأ القصة من العصر الروماني، حينما كان الفرسان دائمًا يحذون الجانب الأيسر بالطريق وهم على ظهور خيولهم، حتى إذا ما صادفهم أعدائهم تكون نصال السيوف في مواجهتهم مباشرة، غير مضطرون إلى المناورة، وأيضا للإشارة أن بمقدورهم إشهار سيوفهم وأسلحتهم على كل من يعترضهم من الناس المحتالين.

وبمرور الوقت اختلط هذا الأمر بالطبقية، فبات الفلاحون والعمال مجبرين على السير إلى يمين الطريق، فيما يسير الفرسان والنبلاء والمنتسبين إلى الطبقة الأرستقراطية إلى الجانب الأيسر من الطريق، دلالة على الفصل ما بين الطبقات.

وظل هذا القانون العنصري يحكم الطرق في فرنسا والبلدان الخاضعة لها، إلى أن قامت الثورة الفرنسية وبدأت العدالة تأخذ مجراها، وفي عهده أجبر نابليون بونابارت جنوده في كل المستعمرات الفرنسية على السير بالجانب الأيمن من الطرق والتوقف على الجانب الأيسر.

ولكن الصراع البريطاني الفرنسي كان حاسمًا في هذا الأمر، إذ رفضت المملكة المتحدة السير إلى الجانب الأيمن حتى لا يظهر لمواطنيها والتابعين لها في دول الكومنولث، أنها خضعت لأحد القوانين التي وضعتها عدوتها اللدودة فرنسا.

وفي عام 1835، أصدرت بريطانيا أول قانون مرور للسير على جسر لندن في جهة اليسار، وأخبرت به مستعمراتها والدول التابعة لها حول العالم ليتم العمل به، واعتبار كل من يخالف هذا القانون خارجًا عن القانون.

وبالعودة إلى الحاضر، انقسمت دول العالم فأصبح 35% منهم يتبع فرنسا في نظام قيادتها، في وجود المقود في جهة اليسار، فيما يتبع يتبع الباقي المملكة المتحدة في وجود المقود في جهة السيارة اليمنى.

ومن أبرز الدول التي تستخدم مقود السيارة في اليمين هي بريطانيا، والهند، وماليزيا، ونيوزيلندا، وأستراليا، باكستان، واليابان، وتايلاند، وتنزانيا، وبنجلاديش، وإندونسيا.