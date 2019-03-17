صحيفة ألمانية تكشف عن عدم جاهزية جزء كبير من أنظمة تسلح مهمة بالجيش الألماني

كشف تقرير صحفي عدم جاهزية جزء كبير من أنظمة تسلح مهمة في الجيش الألماني.

وأوضحت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أن 6ر11 فقط في المتوسط من إجمالي 53 مروحية قتالية طراز "تايجر" كانت جاهزة للاستخدام في عام 2018.

وتستند الصحيفة الألمانية في ذلك إلى "تقرير عن وضع المعدات الخاصة بأنظمة التسلح الرئيسية بالجيش الألماني"، مصنف على أنه تقرير سري.

وفيما يتعلق بمروحيات النقل طراز (إن إتش 90)، أوضحت الصحيفة أن 5ر17 من إجمالي 71 طائرة منها كانت جاهزة للاستخدام، وكانت 9ر15 طائرة فقط في المتوسط جاهزة للاستخدام من إجمالي 71 مروحية نقل طراز (سي إتش-53).

وكان المفتش العام للجيش الألماني إبرهارد تسورن صرح في وقت سابق بأن متوسط الجاهزية لمعدات الجيش الألماني بأكملها تبلغ 70 بالمئة، وأوضح أن الجيش الألماني كان مستعدا بذلك للإيفاء بجميع مهامه "رغم العبء الكبير الواقع عليه".

ولكن تسورن أقر في الوقت نفسه بمواجهة أوجه قصور في الغواصات فئة "212 إيه" مثلا وكذلك في مروحيات النقل والمقاتلات طراز "تورنادو".

ومن جانبها، انتقدت المعارضة تصنيف التقرير على أنه سري، حيث لا يمكن بذلك لنواب البرلمان الألماني "بوندستاج" قراءته إلا في مكتب الوثائق السرية بالبرلمان ولا يمكن التحدث عن محتوياته.

وانتقد حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر أن جاهزية الجيش الألماني تبدو سيئة لدرجة أنه تقرر أنه من الأفضل عدم إطلاع الرأي العام عليها.

وفي المقابل، أكد تسورن أن التقرير أكثر شمولية وتفصيلا عما كانت عليه تقارير مماثلة خلال الأعوام الأربعة الماضية، موضحا أنه يقدم معلومات ملموسة عن قدرات الجيش الألماني لدرجة أن إحاطة أشخاص غير مصرح لهم بما في التقرير قد يضر بالمصالح الأمنية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.