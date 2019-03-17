أوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ عملية التنقيب عن رفات الجنود الذين لقوا حتفهم في الحرب الكورية لهذا العام، غدا الاثنين.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأنه من المقرر أن تستغرق عمليات التنقيب هذا العام 8 أشهر، حيث ستستمر إلى 22 نوفمبر القادم، وتهدف إلى التنقيب عن رفات 400 جندي بمشاركة نحو 100 ألف جندي.

وكان مشروع التنقيب عن رفات الجنود الذين لقوا حتفهم في الحرب الكورية، انطلق في عام 2000 بمناسبة الذكرى السنوية الـ50 لاندلاع الحرب الكورية، بهدف إعادة رفات الجنود إلى أسرهم.