الأحد 17 مارس 2019 10:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
النتـائـج تصويت

غدا.. سول تبدأ التنقيب عن رفات الجنود الذين لقوا حتفهم في الحرب الكورية لهذا العام

سول - د ب أ:
نشر فى : الأحد 17 مارس 2019 - 10:20 ص | آخر تحديث : الأحد 17 مارس 2019 - 10:20 ص

أوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ عملية التنقيب عن رفات الجنود الذين لقوا حتفهم في الحرب الكورية لهذا العام، غدا الاثنين.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأنه من المقرر أن تستغرق عمليات التنقيب هذا العام 8 أشهر، حيث ستستمر إلى 22 نوفمبر القادم، وتهدف إلى التنقيب عن رفات 400 جندي بمشاركة نحو 100 ألف جندي.

وكان مشروع التنقيب عن رفات الجنود الذين لقوا حتفهم في الحرب الكورية، انطلق في عام 2000 بمناسبة الذكرى السنوية الـ50 لاندلاع الحرب الكورية، بهدف إعادة رفات الجنود إلى أسرهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك