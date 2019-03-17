رئيس البرلمان القبرصي يشيد بالعلاقات بين بلاده والهند

قال رئيس البرلمان القبرصي ديمتريس سيلوريس ، إن بلاده هي ثامن أكبر مستثمر في الهند ، بسبب الفرص الاستثمارية الممتازة بها ، مشيدا بالعلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الأحد، عن سيلوريس قوله - :"بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للجمعية الثقافية القبرصية الهندية - فقد تمكنت الهند من عرض تراثها الثقافي في قبرص في مناسبات عديدة من خلال أحداث مختلفة مثل المعارض الفوتوغرافية والعروض الراقصة ومهرجانات فيلم بوليوود وغيرها من الأحداث المماثلة".

وأضاف أن قبرص في نفس الوقت تمكنت من الترويج لثقافتها في الهند ضمن إطار الاتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أن هذه المعارض والعروض الثقافية توفر منصة مهمة في تعزيز وتكامل الجوانب الثقافية للبلدين.

وألقى سيلوريس الضوء على أن "قبرص والهند تتمتعان تقليديا بعلاقة ممتازة فيما بينهما ، بدءا من دعم الهند لاستقلال قبرص من الحكم الاستعماري، إلى مساهمة قبرص في تعزيز العلاقات الهندية داخل الاتحاد الأوروبي"، وقال "من الواضح أن كلا البلدين سيواصلان تطوير العلاقة بينهما".