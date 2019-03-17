رئيس نيجيريا يدين مقتل 9 أشخاص بينهم أطفال في هجوم مسلح شمالي البلاد

أدان رئيس نيجيريا محمد بخاري ، أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد؛ وذلك في إشارة إلى مقتل تسعة أشخاص في هجوم شنه مسلحون على قرية في ولاية "كادونا" شمال البلاد، والتي تتعرض بانتظام لاشتباكات طائفية.

وحث الرئيس النيجيري في بيان- نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد، مقتطفات منه - الأطراف المعنية على وقف العنف المستمر في البلاد، موضحا أنه لا يمكن أن يكون العنف هو الحل لهذه النزاعات المستمرة، واللجوء إلى الاستفزازات المتعمدة، والانتقام والرد الانتقامي لحل مشاكلهم.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية عثرت على تسع جثث بينها أطفال ، موضحا أن المهاجمين احرقوا أيضا العديد من المنازل في القرية.

وكان محافظ الولاية ناصر أحمد الرفاعي قد قال أمس السبت، في بيان نشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن حكومة ولاية "كادونا"، أكدت نبأ اغتيال تسعة مواطنين على أيدي عناصر إجرامية هاجموا قرية "ناندو" بمنطقة سانجا.