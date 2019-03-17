مسيرة في اليابان تطالب بإلغاء خطة نقل قاعدة فوتينما

ذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية اليوم الأحد، أن الآلاف من سكان أوكيناوا شاركوا بمسيرة حاشدة في اوكيناوا لمناشدة الحكومتين اليابانية والأمريكية بإلغاء خطة نقل قاعدة جوية أمريكية مثيرة للجدل داخل المحافظة.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد استفتاء محلي الشهر الماضي ، عارض أكثر من 70 في المئة من المشاركين خطة النقل، وتجمع حوالي عشرة آلاف شخص في حديقة في عاصمة المقاطعة ناها، وطالب المتظاهرون الحكومتين بإلغاء خطة نقل محطة فوتينما الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية من منطقة سكنية مكتظة في جينوان إلى منطقة هينوكو الساحلية الأقل كثافة سكانية في ناجو.

وأضافت أن الكثير من السكان المحليين شعروا بالإحباط منذ فترة طويلة بسبب الضوضاء والحوادث والجرائم الناتجة عن التركز الشديد للقواعد العسكرية الأمريكية في أوكيناوا ، ويريدون نقل قاعدة فوتينما خارج المحافظة.

وفي استفتاء المحافظة يوم 24 فبراير الماضي، رفض حوالي 72 % من مجموع الناخبين خطة النقل، ولكن نظرا لأنه لم يكن ملزما، فقد واصلت الحكومة اليابانية المضي قدما في العمل لبناء منشأة بديلة للقاعدة الجوية في المحافظة.

وتجمع أمس السبت، حشد من أكثر من 1000 شخص أمام مكتب رئيس الوزراء في طوكيو لمعارضة خطة النقل، بينما قال جينشيرو موتوياما، وهو رئيس جماعة مدنية: "إنها قضية لا تخص أوكيناوا فحسب، بل اليابان ككل".

وسلطت الصحيفة الضوء على قول الحكومة المركزية إن خطة النقل هي "الحل الوحيد" للقضاء على الأخطار التي تشكلها قاعدة فوتينما دون تقويض الردع الذي يوفره التحالف الأمني ​​الياباني الأمريكي.