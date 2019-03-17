مقتل 22 من القوات الأفغانية في هجمات استهدفت نقاط تفتيش شمال البلاد

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ذكرت تقارير إعلامية في أفغانستان، اليوم الأحد، أن 22 من القوات الأفغانية قتلوا، وذلك في هجمات شنتها عناصر تابعة لحركة "طالبان" واستهدفت نقاط تفتيش شمال البلاد.

ذكرت النبأ شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.