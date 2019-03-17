مقتل 22 من القوات الأفغانية في هجمات استهدفت نقاط تفتيش شمال البلاد

الأكثر قراءة
وزيرة الهجرة: نيوزيلندا أبدت استعدادها لتحمل تكلفة نقل جثامين الشهداء الأربعة المصريين
المصلون مثلوا أنهم موتى.. شهادات مخيفة للناجين من الحادث الإرهابي بنيوزيلندا
فيديو.. عيسى: لو كتبت كتاب عن نفسي هسميه «إبراهيم أخو منى»
بالفيديو.. «صبي» ينتقم من «السيناتور العنصري» بأستراليا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
جيدة ومؤثرةغير مؤثرةلم أتابعها
النتـائـج
تصويت
ذكرت تقارير إعلامية في أفغانستان، اليوم الأحد، أن 22 من القوات الأفغانية قتلوا، وذلك في هجمات شنتها عناصر تابعة لحركة "طالبان" واستهدفت نقاط تفتيش شمال البلاد.
ذكرت النبأ شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.