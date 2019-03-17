صحفي ألماني كان معتقلا في فنزويلا يتوجه إلى بلاده

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأحد أن الصحفي الألماني بيلي زيكس الذي كان محتجزا في فنزويلا في طريق عودته الآن إلى بلاده.

وأوضحت الخارجية في برلين: "إننا فرحون أن حالة بيلي زيكس شهدت تطورا إيجابيا بعد مساعي مكثفة"، مضيفة أن السفارة الألمانية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس قامت "بإشراف قنصلي وثيق لزيكس منذ إعلان الاعتقال وحتى وقت مغادرته مطار سيمون بوليفار الدولي".

وقبل وقت قصير، أعلنت منظمة "اسباسيو بوبليكو" غير الحكومية والمعنية بالدفاع عن حرية التعبير، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن زيكس في طريقه إلى ألمانيا، ونشرت صورة له في المطار وهو يشير بعلامة النصر بإصبعيه.

وتم إطلاق سراح زيكس أول أمس الجمعة بشروط، وكان يتعين عليه الحضور أمام السلطات كل 15 يوما، وليس مسموحا له بالتحدث عن قضيته لوسائل إعلام.

وتم اعتقال الصحفي الألماني في فنزويلا منتصف شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، ويتم اتهامه بالتجسس. وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" طالبت بالإفراج الفوري عن زيكس أكثر من مرة.