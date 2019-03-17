تعرف على 8 جرائم عنصرية ضد المسلمين خلال 2018

تعددت جرائم العنصرية ضد المسلمين في الفترة الأخيرة، وتنوعت بين القتل والحرق والاعتداء والهجوم المسلح والتحريض علي العنف، آخرها تعرض مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا لهجوم ارهابي، أسفر عن مقتل 50 مسلم، وإصابة 50 آخرين.

وفي إطار ذلك، تستعرض «الشروق» أبرز جرائم العنصرية ضد المسلمين خلال 2018.

* هجوم مسلح على مسجدين في نيوزيلندا

شهد العالم واحدة من أبشع جرائم العنصرية ضد المسلمين، الجمعة، قام فيها إرهابي بالهجوم المسلح باطلاق النار على المصليين خلال تأديتهم شعائر صلاة الجمعة، بمسجدي النور ولينوود في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، مما خلَّف 50 شهيدا و48 مصابا.

* الإعتداء على طبيب في ايرلندا

بعد ساعات من حادث الهجوم على مسجدي نيوزيلندا، تعرض طبيب سعودي لهجوم بشع وضرب مبرح من قبل مراهق إيرلندي متطرف، يبلغ من العمر 14 عاما، في العاصمة الإيرلندية دبلن.

وقالت وسائل إعلام، أن المراهق قد واجه اتهامات سابقة بسلسلة عمليات متطرفة في العاصمة دبلن، تعود لنوفمبر من العام الماضي.

* إطلاق نار علي مسجد في السويد

في 1 يناير الماضي، تعرض مسجد محمود في مدينة مالمو، جنوب السويد، لإطلاق نار، مما نتج عنه تحطم نوافذ المسجد، ووصفت الشرطة التي تم استدعاؤها إبان الهجوم بأنه "جريمة وشروع في القتل".

* عبارات تحريضية في السويد

وفي 23 يناير الماضي، قام مجموعة من المتطرفين بطباعة عبارات عنصرية تحرض على إحراق المساجد، مثل "احرق مسجد منطقتك مقابل 16 يورو"، على قمصان في السويد.

* التخطيط لهجمات في هولندا

في نوفمبر الماضي، قبضت الشرطة الهولندية على رجل يبلغ 44 عاما، لاتهامه بالتخطيط لهجمات على مسلمين من خلال مجموعة اسماها "القوات الخاصة المعادية للإرهاب" وهي يمينية متطرفة، وصادرت الشرطة سلاحا ناريا مع ألف و800 رصاصة عند مداهمة منزله، ووصفة مكتوبة بخط اليد تشرح كيفية صناعة متفجرات في المنزل.

* اعتداء على مسلم سوري في بريطانيا

في 15 أكتوبر الماضي، تعرض تلميذ مسلم سوري الجنسية لإعتداء في ملعب مدرسته في منطقة هيدرسفيلد بشمال بريطانيا، على يد تلميذ أبيض يدعى "بيلي مكلارين"، المعروف هو وأسرته بتبني أفكار المتطرف اليميني المعادي للمسلمين، تومي روبنسون، الزعيم السابق لرابطة الدفاع الإنجليزية المتطرفة.

* دهس مصلين في بريطانيا

في 19 سبتمبر الماضي، لقى شخص مصرعه فيما أصيب اثنان أخرون إثر دهس مواطن مجموعة من المصلين أثناء خروجهم من مسجد المركز الإسلامي في كريكلوود شمالي العاصمة البريطانية، لندن، بسيارة مرددا عبارات معادية للإسلام.

* دعوات لمعاقبة المسلمين في بريطانيا

في 3 أبريل الماضي، صدرت دعوات ومنشورات مجهولة المصدر، في بريطانيا، تدعو ليوم "معاقبة المسلمين" في أبريل، وقد وقعت حوادث متفرقة ضد المسلمين، لكن لم يتم تسجيل اعتداءات كبيرة.

* حرق مساجد في ألمانيا

في 10 مارس الماضي، أشعل عنصريون النيران بمسجد "قوجة سنان" في العاصمة الألمانية، ما أدى لاحتراق القاعة الرئيسية في المسجد بالكامل، وقبل ذلك بنحو أسبوعين تعرض مسجد مولانا في برلين للحرق أيضا.