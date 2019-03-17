بلدة نمساوية تتحدى نشطاء البيئة بأطول شعلة نار في العالم

أشعل سكان بلدة لوستيناو النمساوية، أطول شعلة نار في العالم، بارتفاع أكثر من 60 مترًا، مساء أمس السبت، رغم أن منظمي الفعالية المحليين يواجهون انتقادات من نشطاء البيئة لاستخدامهم "المفرط" للموارد في هذا التقليد.

ويعد هذا البرج الخشبي الطويل واحدًا من بين 220 هيكلًا يتم حرقها سنويًا في ولاية فورارلبيرج غربي النمسا، في تقليد بمناسبة بداية موسم الصيام الذي يختتم في عيد الفصح.

ونقلت قناة "أو آر إف" عن ماركو هولنشتاين، رئيس رابطة الشعلة المحلية، قوله إن مساحًا مستقلًا أجرى القياس.

وتحمل الرقم القياسي السابق بلدة أوليسوند النرويجية، حيث تم نصب شعلة نار بارتفاع 47 مترًا عام 2016 للاحتفال بحلول منتصف فصل الصيف.

وجرى بناء البرج في لوستيناو رغم انتقادات النشطاء الذين يرون أن الشعلة الضخمة إشارة خاطئة وسط الجهود العالمية للحد من تغير المناخ.

وقال فرانتس شتروله رئيس جمعية حماية جبال الألب المحلية قبل إضرام النار في الشعلة: "إنه (تقليد) مبالغ فيه وإهدار للمواد الخام".

وتم إضرام النيران في الشعلة بعد يوم من تغيب طلاب في جميع أنحاء العالم عن الدوام الدراسي ليتظاهروا من أجل اتخاذ خطوات على مستوى العالم للحفاظ على المناخ.