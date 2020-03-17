 إصابة 20 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بجنوب تايلاند - بوابة الشروق
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إصابة 20 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بجنوب تايلاند

ارشيفية
ارشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 5:40 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 5:40 م
ذكرت الشرطة التايلاندية أن سيارة مفخخة كانت تستهدف مكتبا تابعا للحكومة في جنوب البلاد، انفجرت مما أدى إلى إصابة نحو 20 شخصا، وذلك في أحدث هجوم يشتبه في قيام متمردي المنطقة به.

وقال المسؤول بالشرطة باتشارابون بيتشري، المحقق المكلف بالقضية في إقليم يالا، في حديث لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الذي وقع أمام مركز إدارة أقاليم الحدود الجنوبية، أسفر عن إصابة نحو 20 شخصا.

وأوضح بيتشري أن الشرطة مازالت تبحث عن منفذي الهجوم الذي وقع اليوم الثلاثاء.

يذكر أن أقاليم الحدود الجنوبية، وهي يالا وناراتيوات وباتاني، تشهد حركة تمرد انفصالية إسلامية أسفرت عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص منذ اندلاع أعمال العنف في عام 2004.

وأفادت تقارير بأن هجوم اليوم وقع بينما كان المسؤولون يعقدون اجتماعا بشأن الاجراءات المعنية بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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