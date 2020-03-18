نفى الفنان محي إسماعيل الشائعات المتداولة حول إصابته بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، قائلًا: «أنا كويس وزي العفريت، أنا عندي مكرونة معنديش كورونا»، بسحب تعبيره.

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه لا يعلم سبب تداول الشائعات حول وفاته التي تتردد لمدة عامين، متابعًا: «لا أفهم لماذا لا تكون الناس كويسة وتتطهر عشان ربنا يحبهم أكثر».

وأشاد بدور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في نفي الشائعة، موضحًا: «نقيبنا الذي نحبه في عز الأزمات هو من يقف بجوارنا، الحق يُقال رجل طيب وهو أول من دافع عني في هذه الشائعة».