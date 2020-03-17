 وزارة الأوقاف القطرية توجّه بإغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة - بوابة الشروق
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وزارة الأوقاف القطرية توجّه بإغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة


نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 1:07 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 1:07 ص

هدى أمين

وجهت ‏وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بإغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة، اعتبارا من صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، إلى حين توفر شرط الأمان والطمأنينة للمصلين.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية إلى أن تلك التوجيهات جاءت في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19».

https://twitter.com/QatarNewsAge…/status/1239669991139655682


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