تعليق التداول في بورصة الفلبين للأوراق المالية

علقت بورصة الفلبين للأوراق المالية التداول، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي مددت فيه الحكومة قرار إغلاق منافذ الجزيرة الرئيسية في البلاد ضمن جهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال رامون مونزون الرئيس التنفيذي للبورصة إن قرار تعليق التداول سوف يستمر حتى إشعار آخر لضمان سلامة الموظفين والمتعاملين في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الأسهم الفلبينية خلال جلسة التداول القصيرة، أمس الاثنين، بنسبة 92ر7%، حيث فقد المؤشر الرئيسي للبورصة 57ر458 نقطة إلى 37ر5335 نقطة.

وكان آلاف الأشخاص، اضطروا على السير على أقدامهم في العاصمة مانيلا وأجزاء أخرى من جزيرة لوزون الكبرى في الفلبين، اليوم الثلاثاء، بعد تعليق خدمات النقل العام.

كما تقرر وقف جميع رحلات الطيران الدولية من وإلى الجزيرة اعتبارا من الخميس المقبل.