التشيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 383 حالة

أعلنت التشيك اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 64 حالة، وذكر راديو (براغ) الدولى، أن من بين الحالات الجديدة طفل يبلغ من العمر عامين ومواطنين اثنين أمريكيين، مشيرًا إلى أن معظم حالات الإصابة بالفيروس تتراوح أعمارها بين 21 عامًا و64 عامًا.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكان رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيس، أعلن إغلاق جميع المدارس الإبتدائية والثانوية اعتبارا من اليوم الأربعاء، فى مسعى للحد من تفشى فيروس كورونا، وقال بابيس - فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة (سى إن إن) الأمريكية أمس الثلاثاء، "إن قرار الإغلاق لا يشمل الجامعات، إلا أنه تقرر حظر التجمعات التي تضم 100 شخص".

وكانت السلطات التشيكية قد أعلنت أمس تسجيل 31 حالة إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 40 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكان رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيس، قال إنه ينبغى على السلطات الإيطالية منع مواطنيها من السفر للخارج، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بابيس - حسبما نقل راديو (براغ الدولي) الأحد، أنه ليس مقتنعا أن قرار الحكومة الإيطالية إبقاء 16 مليون شخص في شمال إيطاليا في منازلهم إجراءً كافيا، وأنه ليس من الواضح ما إذا كانت العدوى ستؤثر فقط على من يخضعون لحجر صحي جماعي.