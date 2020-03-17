هدى أمين

علق الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام على ترويج بعض من ممثلي الصحف الأجنبية لعدد إصابات بفيروس كورونا في مصر، قائلًا: «في الصحافة لا بد أن يكون لديك مصدر للخبر، الرأي رأيك ماحدش يقدر يحاسبك على تعبيرك عنه، والرقم دة خبر».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء اليوم الإثنين، أنه لا بد أن يكون لدى الوسيلة الإعلامية عند تغطيتها أو نقلها لخبر «معلومة غير مُجهلة»، موجهًا سؤاله لمروجي هذا الرقم «أين المصدر وبعض الأسماء من المصابين وعناوينهم؟».

وتابع أن «حرية الرأي والتعبير مكفولة، ولكن احترام الدولة ومواطنيها يجب أن يكون على رأس الأولويات»، مضيفًا: «الموضوع مابقاش هزار واعتقد أنهم يعانون حرجًا شديدًا».

وأوضح أن رئيس هيئة الاستعلامات استدعى المحررين المسئولين عن هذه الأخبار، مستطردًا: «أحدهم بدأت بالتصرف بشكل لا يليق بصحفية تحترم مهنتها، وندرس الإجراءات التي ستتم، وينبغي أن تقدم الصحيفة اعتذارا عن هذه الاكاذيب».

وتابع أن الدولة تسير في اتجاه التوعية، داعيًا وسائل الإعلام برصد بعض العادات السيئة، التي تمثل خطرً كبيرًا على حياة المواطنين وتزيد أزمة فيروس كورونا تعقيدًا.

وشدد على ضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة للانتهاء من هذه الازمة، مؤكدًا أن حال حدوث ذلك فـ«في خلال أسبوعين لن يكون هناك مصابين في مصر»، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أكدت عدم صحة ما تم تداوله بجريدة الجارديان البريطانية بشأن زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في مصر، موضحة أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة.

https://youtu.be/AzWD9dpl2Hg