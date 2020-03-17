اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء، إنها لا تعتزم اتخاذ أي قرارات جذرية في هذه المرحلة بشأن ألعاب طوكيو 2020، مضيفة أنها لا تزال ملتزمة تمامًا بتنظيم الأولمبياد خلال 4 أشهر رغم تفشي فيروس كورونا عالميا.

وأضافت اللجنة في بيان عقب محادثات مع الاتحادات الرياضية الدولية، أنها قد تجري تغييرات على البطولات المؤهلة للأولمبياد لكنها ستمضي في إقامة الألعاب في موعدها بين 24 يوليو و9 أغسطس.

وأوضحت في بيان "لا تزال اللجنة الأولمبية الدولية ملتزمة تماما بإقامة ألعاب طوكيو 2020، ومع تبقي 4 أشهر على انطلاق الأولمبياد، لا حاجة لاتخاذ قرارات جذرية في هذه المرحلة".

ونوهت "تشجع اللجنة الأولمبية الدولية جميع الرياضيين على مواصلة الاستعداد لألعاب طوكيو 2020 بأفضل صورة ممكنة".

وزادت الشكوك بشأن ألعاب طوكيو بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا حيث أصيب نحو 190 ألف شخص إضافة إلى أكثر من 7500 حالة وفاة جراء الفيروس، وأصبحت أوروبا بؤرة للوباء.

وتوقفت الكثير من المسابقات الرياضية في مناطق متفرقة من العالم، مما تسبب في فوضى عارمة للتصفيات الأولمبية عبر 33 رياضة.

وألغت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس الإثنين، التصفيات المتبقية لمسابقة الملاكمة بسبب انتشار الفيروس.