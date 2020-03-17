تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس إلى أواخر سبتمبر المقبل

أعلن موقع «يورو سبورت» عن تأجيل موعد بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب «رولاند جاروس» إلى أواخر سبتمبر المقبل؛ بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، عبر الصفحة الرسمية لهم بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الثلاثاء، أن البطولة التي تبدأ عادة في مايو ستنتقل إلى سبتمبر؛ لتبدأ في يوم 20 سبتمبر وتستمر حتى 4 أكتوبر.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من سبعة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 188 ألف إصابة.

https://twitter.com/rolandgarros/status/1239941584789155846