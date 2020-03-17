الجيش الأردني يعلن انتشاره بمداخل ومخارج المدن في إطار إجراءات مواجهة كورونا



أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، صباح الثلاثاء، أنها ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء الوطن، في إطار الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وناشدت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان حمل الرقم (1)، ونشرته وكالة الأنباء الأردنية، المواطنين اتباع جميع التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات.

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية، صباح الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 33 حالة، بعد تسجيل أربع حالات جديدة.