 التعليم: اعتماد جداول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين (STEM) والمكفوفين - بوابة الشروق
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التعليم: اعتماد جداول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين (STEM) والمكفوفين

طارق شوقي
طارق شوقي

نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 7:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 7:18 م

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، اليوم جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسي ‏الحالي 2019- 2020.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 7 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 5 يوليو ‏‏2020.

كما اعتمد الوزير أيضًا جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ‏بمصر للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي، وتقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم 7 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 2 يوليو 2020.

وحرصت الوزارة على مراعاة ترتيب المواد بجدول شهادة إتمام الدراسة الثانوية ‏العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏)، وكذلك شهادة إتمام ‏الدراسة الثانوية العامة بمصر للمكفوفين.

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