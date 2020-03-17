التعليم: اعتماد جداول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين (STEM) والمكفوفين

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019- 2020.
ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 7 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 5 يوليو 2020.
كما اعتمد الوزير أيضًا جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمصر للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي، وتقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم 7 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 2 يوليو 2020.
وحرصت الوزارة على مراعاة ترتيب المواد بجدول شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وكذلك شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمصر للمكفوفين.