 الصين تسجل 13 وفاة و21 إصابة بفيروس كورونا أغلبها من خارج البلاد - بوابة الشروق
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الصين تسجل 13 وفاة و21 إصابة بفيروس كورونا أغلبها من خارج البلاد


نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 4:11 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 4:11 ص

(د ب أ)

سجلت الصين 13 حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب لجنة الصحة الوطنية في البلاد.

وأفادت اللجنة بأن هناك 20 إصابة من بين الإصابات الـ 21 قادمة من الخارج، وتم تسجيل حالة إصابة واحدة فقط محليا.

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 80 ألفا و881 شخصا، بينها 143 حالة قادمة من الخارج.

كما ارتفعت حالات الوفاة الإجمالية في البلاد إلى ثلاثة آلاف و 226 حالة بعد إضافة 13 حالة جديدة 12 منها في إقليم هوبي، مركز تفشي الفيروس.

وارتفع عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفيات بمقدار 930 شخصا إلى 68 ألفا و679 شخصا.


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