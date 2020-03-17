محافظ قنا يؤكد ضرورة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالمصانع

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ضرورة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بجميع المصانع التي تعمل بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، وذلك خلال متابعته لسير العمل بعدد من المصانع بالمنطقة، ورافقه محمود سلوم مدير المنطقة الصناعية وعماد عزت مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ومسئولي وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بالمحافظة.

واستهل الداودي، جولته بمتابعة سير العمل بمصنع العربية الدولية للصناعات الغذائية بتكلفة ٥ ملايين و٢٥٠ ألف جنيه، وتابع به خطوط الإنتاج واطمئن على جودة المنتجات المُصنعة ثم تفقد مصنع ARE Group للطاقة المتجددة بتكلفة ٣٧٠ مليون جنيه، واستمع فيه إلى شرح تفصيلي لمراحل إنتاج ألواح الخلايا الشمسية وسخانات المياه الشمسية، كما تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية وتركيب خطوط الإنتاج الخاصة بمصنع الألمانية اللبنانية للصناعة GLC بتكلفة ٢٠ مليون جنيه، واختتم الداودي زيارته للمنطقة بمتابعة سير العمل بمصنع عبدالوهاب للصناعات المعدنية بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المصانع الأربعة وفرت ٤٥٠ فرصة عمل لشباب المحافظة.

وأكد على بذل المحافظة قصارى جهدها لجذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنطقتين الصناعيتين بقفط ونجع حمادي وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم من أجل المساهمة بفعالية في دفع عجلة الإنتاج والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب تضمن حياة كريمة لهم.

جدير بالذكر أن منطقة قفط الصناعية تقع على مساحة ٣٨٦ فدان وتضم ٩٥ مصنع بتكلفة ٢ مليار و ٤٨ مليون جنيه توفر ٧ آلاف و ٢٦٨ فرصة عمل للشباب منها ٣٧ مصنع منتج و ٤١ مصنع تحت الإنشاء و ١٧ مصنع جار استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بها.