اليويفا بصدد اتخاذ القرار بشأن يورو 2020 ودوري الأبطال

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بات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على بعد ساعات قليلة من مناقشة التأجيل المحتمل لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) والاتفاق على خطوات أخرى يفترض اتخاذها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على عدد كبير من الفعاليات الرياضية منها بطولات كرة القدم الأوروبية.

ويعقد ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا اجتماعا عبر الفيديو اليوم الثلاثاء مع ممثلي الاتحادات الوطنية الــ55 الأعضاء بالاتحاد ورابطة الأندية الأوروبية (ايكا) وروابط دوريات كرة القدم الأوروبية والاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو).

وذكر اليويفا أنه سيجرى المناقشة اليوم بشأن "كل البطولات المحلية والقارية في أوروبا، ومنها يورو 2020".

ويرجح أن مسؤولي غالبية مسابقات الدوري المحلية في أوروبا يؤيدون فكرة تأجيل يورو 2020 التي من المفترض أن تقام في 12 دولة أوروبية في الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو.

ففي حالة تأجيل يورو 2020، سيتيح ذلك الفرصة لاستكمال منافسات مسابقات الدوري المحلية، لكن اليويفا سيواجه تحديا يتمثل في إيجاد موعد بديل آخر مناسب لإقامة البطولة.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وأندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي قد أكدوا أمس الاثنين تأييدهم لفكرة تأجيل البطولة الأوروبية.

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي في تصريحات لقناة "راي راديو 1" :"إعادة الجدولة هي المسار الذي يجب أن نسلكه حاليا".

كذلك من المفترض أن يقرر أعضاء اليويفا كيفية المضي قدما لاستكمال منافسات دوري الأبطال والدوري الأوروبي، حيث جرى تعليق مباريات إياب دور الستة عشر بكل من البطولتين وكذلك تأجيل قرعة دور الثمانية، إثر تزايد انتشار فيروس كورونا.

ونشرت تقارير إعلامية فكرة تقضي بإقامة مواجهات من جولة واحدة اعتبارا من دور الثمانية فيما يشبه بطولة مصغرة تقام في اسطنبول وجدانسك، اللتين تستضيفان نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، على الترتيب.