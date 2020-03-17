محافظة الجيزة: ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع خلال ساعات

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإعادة تشغيل محطات المياه التابعة لها بمناطق المحافظة المختلفة وبنسبة 80% عقب انخفاض نسبة العكارة بنهر النيل، أثر موجة الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية لتعود ضغوط المياه بالشبكة إلى وضعها الطبيعى فى موعد غايته مساء اليوم .

وأضافت المحافظة، فى بيان، أن شركة المياه الشرب اضطرت إلى قطع المياه خلال نظرا لارتفاع نسبة العكارة بمياه النيل التى وصلت إلى 4000 وحدة عكارة نتجت عن تصريف مياه الأمطار بالنيل، مما أثر على مآخذ المحطات و عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة حيث أن الحد المسموح به لمعالجة المياه هو 30 وحدة فقط، وأصبح توقف المحطات أمر حتمى لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجي.

وقدمت المحافظة فى بيانها اعتذار للمواطنين عن اى معوقات واجهتهم خلال فترة انقطاعات المياه وأنه سيتم انتظام ضخ المياه بكافة المناطق المتأثرة بالمحافظة مساء اليوم .

وأشار البيان إلى أن المحافظ وكافة القيادات التنفيذية يتابعون الموقف لحين عودة المياه لكافة المناطق المتأثرة .