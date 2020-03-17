فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الباب أمام إمكانية تجديد تعاقد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بعد نجاحه في الفوز ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي على حساب الترجي التونسي ثم الأهلي.

قال رئيس الزمالك عبر قناة ناديه "كارتيرون سعيد معنا، ونحن كذلك، فهو يتحدث بشكل جيد دائما عن النادي، ولا يفكر في الأمور المادية، كما أنه نجح معنا ونجحنا معه، لذا سنجدد عقده".

وأضاف "تفاجئت بأن كارتيرون لم يطلب براتب شهرين قيمة مستحقاته المتأخرة، لا يوجد ما يعيق استمراره لفترة أطول مع الزمالك، فهو اعتاد على تجديد عقده لمدة عام كل موسم".

في سياق آخر، نفى رئيس القلعة البيضاء نيته التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الأهلي أو كريم العراقي ظهير أيمن المصري أو أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة.

وواصل "رمضان صبحي ثمنه 200 مليون جنيه، ناديه الأهلي الذي تربى بين جدارنه لن يستطيع دفع هذا المبلغ، أما كريم العراقي فإن علاقتنا جيدة بمسؤولي المصري، ولا نفكر في ضمه".

وأتم تصريحاته "كذلك أحمد عادل عبد المنعم حاول كثيرا عرض نفسه على الزمالك عن طريق بعض وكلاء الأعمال مثل سيد مرعي ومحمد شيحة، لكن رفضنا وأبلغناه بأن لدينا حراس مرمى مميزين".