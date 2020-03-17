الاتحاد الدولي لكرة القدم يتبرع بـ10 ملايين دولار لمكافحة كورونا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساعدة منظمة الصحة العالمية، لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بيانا مساء اليوم الثلاثاء، يؤكد خلاله أن سيقدم 10 ملايين دولار إلى منظمة الصحة الدولية، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما أشار فيفا في بيانه إلى أنه سيناقش إمكانية إنشاء صندوق عالمي لمساعدة مجتمعات كرة القدم المتأثرة بأزمة فيروس كورونا.

وتقرر تأجيل العديد من المنافسات بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقت سابق من اليوم الثلاثاء تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 حتى 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، ولنفس السبب أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل كوبا أمريكا 2020 حتى 2021.