«الخارجية الفلسطينية» تدين قمع الاحتلال لمبادرات المقدسيين للوقاية من كورونا

أعلنت السلطة الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 41.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين "لمواطن قادم من ألمانيا عبر جسر الكرامة، وتم إخضاعه للحجر الصحي في أريحا، ولطالب قادم من الخارج ويخضع للحجر الصحي في رام الله، ما يرفع عدد حالات الإصابات في فلسطين إلى 41".

وسجلت السلطة الفلسطينية أولى الإصابات بالفيروس في 5 آذار/مارس الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب "كورونا" قرابة 183 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.

ويخضع ما يقارب 70 حالة بالحجر المنزلي في مختلف مناطق المحافظة بعد أن جاءت نتيجة فحوصاتهم سلبية (غير مصابة)، وفق وزارة الصحة.