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عمان تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:02 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:02 م

أعلنت وزارة الصحة العمانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» لثمانية مواطنين ووافد.

وأوضحت الوزارة، نقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، أن سبع حالات منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وحالتين قيد التقصي الوبائي، مشيرة إلى أن إحدى الحالات تخضع للعلاج بالمستشفى وبحالة مستقرة، بينما تخضع باقي الحالات للعزل المنزلي.

ولفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بـ«كورونا» داخل عمان بلغ 33 حالة إصابة، مؤكدة على أن 12 حالة تماثلت الشفاء.

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