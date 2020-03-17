 كولومبيا تغلق حدودها حتى 30 مايو بسبب كورونا - بوابة الشروق
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كولومبيا تغلق حدودها حتى 30 مايو بسبب كورونا


نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 4:37 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 4:37 ص

(د ب أ)

تعتزم كولومبيا إغلاق حدودها البرية والبحرية والنهرية بحلول منتصف الليل (0500 بتوقيت جرينتش) اعتبارا من الثلاثاء وحتى 30 أيار/مايو في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأعلن الرئيس إيفان دوكي عن هذا الإجراء عبر حسابه على تويتر، قائلا إنه "سيقيد الدخول إلى البلاد والخروج منها لجميع المواطنين والأجانب".

وقال دوكي: "خلال إغلاق الحدود، سيتم السماح بنقل البضائع لدخول وخروج المنتجات من خلال نقاط مصرح بها"، مضيفا أن الإجراءات تم اتخاذها بالتنسيق مع دول أمريكا الجنوبية السبع الأخرى التابعة لتحالف (بروسور) الإقليمي.


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