إسرائيل تصادق على إخضاع مصابي كورونا للمراقبة الرقمية

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على إخضاع مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمشتبهين بالإصابة به، إلى "المراقبة الرقمية".



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في بيان: "صادقت الحكومة بالإجماع خلال جلستها التي انعقدت هاتفيا فجر اليوم، بمشاركة المستشار القانوني للحكومة، على إجراءات طارئة من شأنها تفعيل الآليات الرقمية التي ستساعد في مكافحة تفشي كورونا".



فيما حذرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية من انتهاك خصوصية السكان من خلال سماح الحكومة الإسرائيلية لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بمراقبة الإسرائيليين.



وتسمح الخطوة بجمع بيانات خاصة بموقع وتحديد جهاز الهاتف الخاص بمرضى كورونا أو المعزولين، دون الحاجة إلى أمر قضائي.



وسيتم استخدام بيانات موقع المصاب لتنبيه الإسرائيليين أو شخص معين بشأن المصاب عبر وزارة الصحة.



وانتقدت جماعات حقوق الإنسان تلك الخطوة، ووصفت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الخطوة بأنها "سابقة خطيرة".