وزير الخارجية التونسي يدعو إلى تطوير التعاون الاقتصادي مع إسبانيا

دعا وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ، إلى تطوير التعاون مع إسبانيا في المجال الاقتصادي عبر تفعيل الاتفاقيات وبرامج التعاون المبرمة بين البلدين وإلى تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال لإيجاد الصيغ الكفيلة بالارتقاء بحجم المبادلات التجارية بين البلدين، مثمنا في هذا الخصوص الدعم الذي تقدمه إسبانيا لتونس لتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مزيد الإنتاج وخلق مواطن الشغل.

وأشار الوزير التونسي خلال لقائه اليوم /الثلاثاء/ بمقر الوزارة، مع سفير إسبانيا في تونس "غييارمو أرديزوني غارسيا"، إلى روابط الصداقة المتينة التي تجمع البلدين الصديقين، مشددا ما توليه تونس من أهمية لعلاقات التعاون المتميزة التي تجمعها بإسبانيا على الصعيد الثنائي أو ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مؤكدا ضرورة مواصلة تعزيز مسارات الشراكة بين الجانبين في مختلف القطاعات ذات الأولوية على غرار تكنولوجيات الاتصال والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية.

وذكرت الخارجية التونسية - في بيان - أن الوزير ثمن التعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني من خلال تبادل الخبرات والتنسيق لمكافحة التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة العابرة، معربا عن تطلعه إلى أن يشمل هذا التنسيق بين البلدين أيضا مجابهة التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس" كورونا" المستجد في إطار الجهود الدولية والإقليمية للحد من تأثيرات هذه الجائحة على الصعيدين الصحي والاقتصادي.

من جانبه، جدد السفير الإسباني التأكيد على موقف بلاده الداعم لتونس وتقديرها لتجربة تونس الناجحة في مجال الانتقال الديمقراطي، معربا عن عزم الحكومة الإسبانية مواصلة تعزيز علاقات التعاون التي تجمعها مع تونس ثنائيا وضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لرفع التحديات الاقتصادية التي تواجهها خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مختلف الدول.