 الأردن: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 35 حالة - بوابة الشروق
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الأردن: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 35 حالة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 3:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 3:39 م

قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم /الثلاثاء/ وصل إلى 35 حالة جميعها في العزل الصحي وبحالة جيدة، مشيرًا الى أن بين هؤلاء 9 أجانب وتم التغلب على جميع المشاكل في العزل الصحي لجميع الحالات.

وأضاف جابر - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم: "أنه تم فحص 2000 عينة ثبت منها 36 إيجابية أحدهم تماثل للشفاء"، موضحًا أن فرق التقصي الطبي تقوم بتتبع المخالطين لهذه الحالات وعمل فحوصات طبية، وتقوم بفحص الجميع وتذليل العقبات اللوجستية بالتعاون مع الخدمات الطبية ومستشفى الملك المؤسس والمستشفيات الجامعية.

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