كورونا في إيطاليا: حالات الإصابة تتجاوز 31500 حالة والوفيات 2503

واصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والوفيات الناجمة عنه في إيطاليا ارتفاعها اليوم الثلاثاء.

ووفقا لما أعلنته هيئة الدفاع المدني في روما اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة ارتفع من نحو 28 ألف إلى 31500 حالة بارتفاع بنسبة نحو 6ر12% في غضون يوم واحد.

وكان معدل الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة قد تراوح في الأسبوع الماضي بين 17 إلى 21%، وقال الخبراء إن من السابق لأوانه استنتاج اتجاه من هذه الأعداد.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالعدوى إلى 2503 شخص بارتفاع مقداره 345 حالة وفاة مقارنة بأمس الاثنين، وكانت حالات الوفيات قد ارتفعت أمس بمقدار 349 حالة مقارنة بأول أمس الأحد.