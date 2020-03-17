لبنان يعتمد التعليم عن بعد جراء توقف المدارس في ظل انتشار كورونا

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قررت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، اللجوء إلى "التعليم عن بعد" وذلك من خلال 3 مسارات تتمثل في البث التلفزيوني والمنصات الألكترونية وإرسال الدروس والمواد التعليمية ورقيا إلى منازلهم، في ظل توقف المدارس إثر انتشار كورونا.