 لبنان يعتمد التعليم عن بعد جراء توقف المدارس في ظل انتشار كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 مارس 2020 1:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

لبنان يعتمد التعليم عن بعد جراء توقف المدارس في ظل انتشار كورونا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:48 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:48 م

قررت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، اللجوء إلى "التعليم عن بعد" وذلك من خلال 3 مسارات تتمثل في البث التلفزيوني والمنصات الألكترونية وإرسال الدروس والمواد التعليمية ورقيا إلى منازلهم، في ظل توقف المدارس إثر انتشار كورونا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك