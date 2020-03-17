سويسرا: ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 21 حالة

أعلنت سويسرا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 21 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة جديدة، وذكرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية اليوم أن الإصابات المؤكدة بالفيروس فى سويسرا بلغت 2200 حالة، مشيرة إلى أن الحكومة فرضت حظرا على جميع الأحداث الخاصة والعامة وإغلاق الحانات والمطاعم والأماكن الرياضية والثقافية حتى 19 إبريل المقبل، ماعدا المؤسسات التى تقدم السلع الأساسية مثل محال المواد الغذائية والمخابز والصيدليات.. كما أن المدارس ستظل مغلقة فى جميع أرجاء البلاد حتى 19 إبريل المقبل.



من جانبه، حذر دانييل كوخ، مدير إدارة الأمراض المعدية فى وكالة الصحة الاتحادية السويسرية، اليوم الثلاثاء، من انهيار المستشفيات فى البلاد فى حال استمرار تفشى فيروس "كورونا" بوتيرة سريعة.



وحث كوخ - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - المواطنين على احترام إجراءات الطوارئ التى تتخذها الحكومة للحد من انتشار الوباء، لافتا إلى أنه "يجب بذل أقصى ما فى وسعنا حتى لا ينتشر على نطاق أوسع".. وأكد أنه فى حال استمر الحال على ما هو عليه فستنهار المستشفيات.



وحشدت سويسرا مايقرب من ثمانية آلاف من أفراد الجيش أمس، ومنعت كل الفعاليات العامة والخاصة بعد إعلان تفشى كورونا حالة طوارئ "استثنائية" تتطلب إجراءات جذرية.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.