في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، والذي وصل لأكثر من 100 دولة حول العالم، وانتشر كالنار في الهشيم، في قارة أوروبا، التي أصبحت مركز الوباء، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، خاصة بعد تمكن الصين من التعامل مع الفيروس الذي انتشر فيها نهاية عام 2019 بمدينة ووهان.

لكن انتشار الوباء وتأثيرة على الاقتصادي العالمي، والحياة اليومية في كل الدول، جعل حكومات العالم ترصد مليارات الدولارات لكبح جماح الوباء.

«الشروق» ترصد في التقرير التالي المبالغ التي رصدتها الدول لمكافحة فيروس كورونا.

- البداية من مصر

حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص مبلغ 100مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وتعتبر تلك الميزانية ضمن أعلى الميزانيات من حيث نصيب كل فرد بها، مقارنة بميزانيات الدول الأخرى، رغم ارتفاع عدد الإصابات بتلك الدول مقارنة بمصر، التي تُعد من أقل الدول من حيث الإصابة بالفيروس، حيث سجلت مصر 126 حالة إصابة، و26 حالة تعافي، وحالتي وفاة حتى الآن.

- الصين مصدر الوباء

خصصت الحكومة الصينية، مبلغ 170 مليار دولار لمكافحة تفشي فيروس كورونا، الذي أثر سلبًا على الاقتصاد الصيني، وظهر الفيروس لأول مرة بالبلد الأسيوي في مدينة ووهان، وتعتبر الصين الدولة الأولى على مستوى العالم في عدد الإصابات، والتي بلغ أكثر من 80 ألف إصابة، لكن حالات التعافي وصلت إلى أكثر من 67 ألف حالة، بينما وصل عدد الوفيات أكثر من 3 الآف حالة حتى الآن.

- إيطاليا بؤرة وباء أوروبا

إيطاليا الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا بعد الصين، وأصبحت مركزا للوباء في أوروبا، حسب منظمة الصحة العالمية، وأغلقت حدودها مع جميع بلدان العالم، كما فرضت حجرًا صحيًا على جميع المواطنين.

حالة تفشي الوباء في إيطاليا، جعلت جوزيبي كونتي رئيس الوزراء يعلن حزمة تمويل لمساعدة بلاده في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، قيمتها 25 مليار يورو.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أكثر من 20 ألف حالة، فيما تعافى أكثر من 4 آلاف حالة، ووصل عدد حالات الوفيات أكثر من 1440 حالة حتى الآن.

- أمريكا

بعد وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أكثر من 2800 حالة إصابة، وتعافي 51 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 55 حالة حتى الآن، تلك الأرقام جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعلن حالة الطورائ لموجهة انتشار فيروس كورونا، كإجراء احترازي للحد من انتشار الوباء.

وظهر ترامب في لقاء صحفي بالبيت الأبيض، أوضح أنه سيتيح إمكانية الحصول على ما يقرب من 50 مليار دولار لتعزيز مكافحة الوباء.

- بريطانيا

«استعدوا لفراق أحباكم».. عبارة جاءت على لسان رئيس الوزراء البريطاني جونسون، في خطاب موجه للشعب البريطاني، تحدث فيه عن خطة الحكومة البريطانية لكيفية التصدي لفيروس كورونا، هذا ما جعل الحكومة البريطانية ترصد مبلغ 30 مليار جنيه استرليني لمواجهة فيروس كورونا.

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إنجلترا إلى أكثر من 1000 حالة، فيما تعافى 18 شخصًا، وتوفى 21 شخصًا حتى الآن.

- اليابان

الحكومة اليابانية، اتخذت حزمة من التدابير لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، ورصدت ميزانية بقيمة 430 مليار ين (أكثر من 4 مليارات دولار).

وبلغت حصيلة مصابي فيروس كورونا في اليابان، أكثر من 700 شخص، وبلغ إجمالي من تعافوا وغادروا المستشفيات 188 حالة، فيما تم تسجيل 22 حالة وفاة.

- ألمانيا

أعلنت الحكومة الألمانية، أكبر خطة مساعدة للشركات في تاريخها، منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تشمل قروضًا بلا حدود لا تقل قيمتها عن 550 مليار يورو، وذلك من أجل التصدي للآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وبدأت الحكومة الألمانية بتأمين 550 مليار يورو هي عبارة عن قروض من الدولة مع ضمانات، وستمنح هذه القروض دون حدود من جانب بنك الائتمان لإعادة الإعمار العام.

يذكر أن ألمانيا سجلت حتى الآن أكثر من 4500 مصاب بالفيروس، وتعافى 46 شخصًا، فيما توفى 9 أشخاص.

- إسبانيا

تعتبر إسبانيا البلد الأوروبي الأكثر تضررا بفيروس كورونا بعد إيطاليا، وبسبب هذا الضرر الكبير الذي أصابها، رصدت الحكومة الإسبانية 18 مليار يورو ضمن التدابير الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما صادقت الحكومة الإسبانية على تعبئة غلاف مالي يصل إلى 2،8 مليار يورو سيوجه للجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي لتمكينها من توفير الرعاية الصحية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

إسبانيا سجلت أكثر من 7 الآف حالة إصابة بالفيروس، وتعافى أكثر من 500 شخص، فيما توفى 289 حالة حتى الآن.

- سويسرا

أعلنت الحكومة السويسرية، أنها ستتيح مساعدة فورية حجمها 10 مليار فرنك سويسري (10.52 مليار دولار) لتخيف الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

- الإمارات

الإمارات كانت من أولى الدول العربية التي ظهر فيها فيروس كورونا، ووصل عدد حالات الإصابة بها حتى الآن إلى 85 حالة، فيما تعافى 17 حالة، ولم تشهد حالات وفاة.

الحكومة الإماراتية رصدت 100 مليار درهم ما يعادل 27 مليار دولار، كخطة دعم لاحتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

- السعودية

رصدت مؤسسة النقد العربي السعودي مبلغ 50 مليار ريال ما يعادل 13 مليار دولار لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة، بسبب فيروس كورونا الجديد.

وشهدت السعودية أكثر من 100 حالة إصابة بالفيروس، وتعافى شخص واحد، ولا تشهد أي وفيات حتى الآن.

يذكر أن البنك الدولي كان أعلن عن إتاحة حزمة تمويل أولية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار لمساعدة البلدان على التغلُّب على الآثار الصحية والاقتصادية لتفشِّي فيروس كورونا، وذلك في ضوء وصول الفيروس إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

ويهدف هذا التمويل إلى مساعدة البلدان الأعضاء على اتخاذ إجراءات فاعلة للتصدي للآثار المأساوية التي أحدثها تفشي فيروس كورونا، والتقليل منها كلما أمكن ذلك.