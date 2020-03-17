أرفف شاغرة بالأسواق، وازدحام شديد بالمحال التجارية في العالم يتصدران المشهد، بعد حالة الهلع التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا؛ إذ أصاب الكثيرين بالذعر من أن يغدو الوضع كارثيا فيما بعد، وهو ما دفعهم إلى التهافت على شراء السلع الغذائية وتخزين كل ما يستطيعون عليه قدرا.

طوابير طويلة للدفع بولاية واشنطن، وسط مئات من الزبائن الذين كدسوا السلع في العربات، بعدما قضوا ساعات طويلة في تعبئة السلع الغذائية، فضلا عن أرفف المياه الغازية التي كانت شاغرة تماما.

حيث اشترى المستهلكون في واشنطن كل ما بالمتاجر من ورق التواليت والتونة المعلبة إلى السلع الأساسية كالأرز والمكرونة واللحوم والخضروات المجمدة، مما تسبب في عجز في توفير السلع في المتاجر، بعدما أصبح ممر المكرونة فارغًا، وتم استنفاد معظم الوجبات الخفيفة، فضلا عن أرفف المياه الغازية التي كانت شاغرة تماما.

لم يقتصر ذلك الوضع على ولاية واشنطن وحسب، وإنما نالت سنغافورة حظها بعدما تهافت المواطنون على شراء السلع الأساسية من الأرز وغيره، مما دفع رئيس الوزراء لي هسين لونغ، إلى طمأنة الناس بوجود كميات كافية منه، كما زادت ميزانية الإنفاق على السلع الغذائية في مدينة أوكلاند بنيوزيلاندا بمقدار 40% عن ميزانية العام السابق وفقا لما ذكرته بي بي سي.

كل ذلك ألقى بأثره على بنوك الطعام، إذ أكدت أن لديها عجزا في المواد الأساسية، لأن المستهلكين يتهافتون على شراء أكبر كم من السلع الغذائية بعدما أصابهم الذعر من فيروس كورونا، حيث يقول بنك الطعام سوفرا بلندن، إنه من الصعب الحصول على السلع الأساسية مثل المكرونة والأرز ولذلك لا بد أن يكون الاستهلاك قدر الحاجة، كما حذر بنك طعام في بيدفوردشير من أن التخزين بكثرة سيضر بالضعفاء الذين لا يستطيعون شراء كميات كبيرة، وفي كوفنتري ، قال أحد بنوك الطعام إن التبرعات في بيلينجهام انخفضت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

ويقول الملك أنتوني ساركار في بادينغتون، وهو مستخدم منتظم لبنك الطعام ، إنه لا يستطيع أن يستغنى عن وجود السلع الغذائية كالأطعمة المعلبة والأرز والمكرونة، ولذلك فإن هذا الوضع يمكن أن يضطره إلى إغلاق المتاجر وتوصيل السلع إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

ويوضح ديفيد سافيدج، أستاذ مساعد في علم النفس السلوكي والاقتصاد بجامعة نيوكاسل في أستراليا "أن الاستعداد للكوارث الوشيكة، كالكوارث الطبيعية، هو تصرف عقلاني. لكن شراء 500 علبة فاصوليا مطهوة تحسبا لانقطاع الاتصالات لأسبوعين فقط، لا يمت للمنطق بصلة؛ إذ أن هذا النوع من السلوكيات قد يؤدي إلى شح السلع، كما حدث في عام 2017، حين ضرب مدينة هيوستن الغنية بالنفط في تكساس إعصار هارفي، وتوقفت إمدادات البنزين والديزل في الولايات المتحدة مؤقتا، إثر الفيضانات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها معامل تكرير النفط".

كل تلك العوامل أدت إلى اتباع ألمانيا سياسة رشيدة، حيث أوصت الحكومة الألمانية سكانها بعدم الإفراط في الشراء والتخزين، موضحة أن كل ما يحتاجونه في تلك الفترة توفير مواد غذائية صالحة للتخزين، تكفيهم لمدة 10 أيام، كما نوهت إلى الانتباه لتاريخ صلاحية المنتجات ومن ثَم استهلاك تلك المنتجات حسب تاريخها حتى لا تتعرض للتلف، إضافة إلى توفير المياه المعدنية بنحو 14 لترا أسبوعيا لكل فرد مع مزيج من عصير الفواكه، حسبما ذكرت دويتش فيلله.

وفي هذا السياق كتبت صحيفة "24 Tschassa" البلغارية "في هذه الحالات يكدس غالبية المستهلكين ببساطة جميع المواد الممكنة دون معرفة هل سيستهلكونها يوما ما أم لا. ولذلك يكون من الجيد التصرف حسب مبدأ الألمان".

وقال شون مهراج، المدير الإداري في شركة في شيكاغو: "حتى ولو وفر المصنعون مزيدا من المخزون الإضافي، فماذا تفعل عندما يتم استنفاد كل ما لديك؟"، ولذلك فليس حلا أن تختزن كل ما في الأسواق، وفقا لما ذكرته واشنطن بوست.

ويؤكد منتجو الأغذية ومديرو سلسلة التوريد، أنه يوجد بشكل عام ما يكفي من المواد الغذائية غير القابلة للتلف على الرفوف والمخازن بما يكفي لعدة أشهر ، ولكن التحدي الأكبر بوصولها إلى المتاجر المحلية والأسواق.

كما دعت بولين هانسون، عضو مجلس الأمة "One Nation"، إلى وضع حد لعمليات الشراء المفرطة، منتقدة ذلك السلوك "إنه من السخيف ترك الرفوف فارغة تماما في المتاجر بجميع أنحاء البلاد، بعدما خزن الناس كل السلع المتوفرة خشية عزلهم بسبب فيروس كورونا"، حسبما ذكرت ديلي ميل.

أما عن الفلبين، فقد أكد وزير الزراعة ويليام دار، في بيان يوم الجمعة "ندعو عامة الناس إلى شراء احتياجاتهم الغذائية اليومية أو الأسبوعية فقط والامتناع عن الإفراط في الشراء"، مضيفا: "نحن متكفلون بضمان الإمداد الكافي والمستمر بالضروريات والسلع الأساسية، وسنقوم بتوفيرها في الأسواق،

والمحلات التجارية وبخاصة في المجتمعات الفقيرة"، وفقا لما قالته صحيفة GMA NEWS الفلبينية.