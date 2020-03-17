بريطانيا تفرض قيودًا على السفر وسط تحذيرات من وفاة 20 ألف شخص بسبب كورونا

نصحت المملكة المتحدة مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى جميع أنحاء العالم خلال الثلاثين يومًا المقبلة، في الوقت الذي حذر كبير مستشاريها العلميين من أن حدوث 20 ألف حالة وفاة فقط بسبب فيروس كورونا المستجد سيكون "نتيجة جيدة".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه سيعمل مع شركات الشحن للحفاظ على طرق التجارة من وإلى المملكة المتحدة مفتوحة بعد أن حث رئيس الوزراء بوريس جونسون الشعب البريطاني على تجنب الاتصال بالأشخاص الآخرين ووقف الرحلات غير الضرورية في محاولة لمكافحة الوباء سريع الانتشار، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وقال راب أمام مجلس العموم في لندن "لقد اتخذت القرار الفوري بتقديم المشورة للمواطنين البريطانيين ضد السفر غير الضروري عالميا لفترة أولية مدتها 30 يوما".

ومن جانبه قال باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية ، في وقت لاحق أمام لجنة من المشرعين أن الفيروس سيكون "مروعا" ولكن سيكون من الجيد إذا تمكنت بريطانيا من الحفاظ على عدد الوفيات أقل من 20 ألفا .