«التخطيط»: 242 مليار جنيه استفادت منها النساء خلال 18 شهرا

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه نحو 242 مليار جنيه خلال عام ونصف، من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019، لتستفيد منها المرأة بشكل مباشر، بحسب تقرير للوزارة يرصد التقدم المحرز فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خلال الفترة ذاتها.

وبحسب التقرير بلغت، استفادة المرأة خلال الفترة من يوليو 2018 وديسمبر 2019، بنحو 14 مليار جنيه من معاش الضمان الاجتماعى، ونحو 3.4 مليار جنيه من نفقات علاج المواطنين، 43.5 مليار جنيه ومن دعم السلع التموينية، و133 مليارا من أجور وتعويضات العاملين، ونحو 42 مليار جنيه من دعم المواد البترولية.

وأوضح التقرير أن نسبة النساء الحاصلات على قروض صغيرة ومتناهية الصغر، بلغت 46.5%، بتمويل قدره 3.8 مليار جنيه، كما بلغت فرص العمل التى تم توفيرها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نحو 263 ألف فرصة عمل.

وتابع التقرير أنه تم تطوير أربعة مراكز لاستضافة النساء المعرضات للعنف، كما وصل عدد النساء اللاتى تم تعزيز قدراتهن فى مجال قطاع الأعمال والتسويق إلى 30.4 ألف، منها 12.4 ألف فى النصف الأول من العام المالى 2019/2020.

ولفت إلى تنفيذ نحو 3314 فعالية ثقافية خاصة بالمرأة خلال العام ونصف الماضيين، وفى إطار المحافظة والاهتمام بصحة المرأة؛ تم فحص نحو 4 ملايين امرأة، ضمن مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس C.

ومن جانبها أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادى للمرأة، وتنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها فى قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كل القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال.

كما أشارت إلى جهود الدولة لتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات الموجهة للمرأة المصرية، وكذلك جهود تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد أحد القطاعات الرئيسية التى تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات فى مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية.