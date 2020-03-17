رئيس ريال مدريد السابق يُصاب بكورونا وحالته في خطر

ضرب فيروس كورونا الجديد، الإسباني لورينزو سانز رئيس نادي ريال مدريد السابق، صاحب الـ77 عاما.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن سانز يتواجد في العناية المركزة بعد إصابته أن أثتبت الفحوصات الطبية أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأِشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن رئيس ريال مدريد الأسبق، في العناية المركزة حاليا، وحالته الصحية في خطر.

وكان سانز رئيسا لريال مدريد قبل فلورينتينو بيريز، وبالتحديد في الفترة من عام 1995 حتى 2000.

وحقق ريال مدريد في الفترة التي تولى بها سانز رئاسة الملكي، العديد من الألقاب، على رأسهم لقبي دوري أبطال أوروبا عام 1998 و2000.