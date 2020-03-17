يعتبر غسل اليدين وتطهير الأسطح وتجنب العطس والسعال دون منديل، من الأشياء التي تحمي الإنسان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إلا أن جهاز المناعة قادر أيضًا على أن يكون خط دفاع قوي أمام الفيروس، ولذلك يجب الاهتمام بتقويته عبر الأطعمة.

ووفقًا لموقع "every day health"، فإن جهاز المناعة عبارة عن شبكة خلايا موزعة في جميع أنحاء الجسم، مهمتها حماية الإنسان من العدوى بالأمراض الخطيرة أو البكتيريا والفيروسات.

وأوضح مايكل ستارنباج، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، أن الخلايا المناعية مقسمة إلى مجموعتين، الأولى المناعية الفطرية، والثانية التكيفية.

وأشار إلى أن المجموعة الأولى هي خط الدفاع الأول، حيث إن مهمتها في البداية هي تحديد الميكروبات والفيروسات وغيرها من التهديدات المحتملة، ويأتي دور الخلايا التكيفية التي تعرف بـ"الذاكرة المناعية" وهي التي تفحص الخلايا داخل الجسم ما إذا كانت تضررت سابقًا أم لا؛ لتساعد في تقويتها ومواصلة الدفاع بشكل أكبر مع الفطرية، ولهذا يجب الاهتمام بتعزيز قوة جهاز المناعة مهما كان عمر الإنسان.

وحسبما ذكر موقع "Medical news today"، فإن الأطعمة التي تعزز المناعة هي:

1- التوت

يحتوي التوت على خصائص مضادة للأكسدة تعزز جهاز المناعة، وتمد الجسم بعنصر الفلافونويد الذي يقلل الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي أو نزلات البرد.

2- الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضاد للأكسدة يسمى "الثيوبرومين"، الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة لأنه يحمي جذور الخلايا.

3- الكركم

الكركم عبارة عن توابل صفراء يستخدمها الكثير من الناس في الطهي، كما أنه موجود في بعض الأدوية البديلة.

ويؤدي استهلاك الكركم إلى تحسين الاستجابة المناعية للشخص لاحتوائه على مادة الكركمين التي لها تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات.

4- الأسماك الزيتية

يعد سمك السلمون والتونة والبلشار وغيرها من الأسماك الزيتية مصدرًا غنيًا لأحماض "أوميجا 3" الدهنية التي تقلل من خطر التهاب المفاصل الروماتويدي وتقوي جهاز المناعة.

5- البروكلي

البروكلي هو مصدر جيد لفيتامين "سي"، كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية، مثل السلفورافان، ولهذا يدعم صحة الجهاز المناعي.

6- البطاطا

البطاطا غنية بالبيتا كاروتين، وهو نوع من مضادات الأكسدة ومصدر لفيتامين "أ"، وبذلك هي مفيدة للبشرة وتقوية المناعة.

7- السبانخ

تعزز السبانخ جهاز المناعة؛ لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد والكاروتينات وفيتاميني "سي" و"هـ".

8- الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل في مجموعة متنوعة من الأطباق والحلويات وكذلك في الشاي، ويعد مفيدًا للمناعة لاحتوائه على مضادات للأكسدة والالتهابات.

9- الثوم

الثوم هو علاج منزلي شائع للوقاية من نزلات البرد وبعض الأمراض لاحتوائه على مادة الأليسين التي تعزز محاربة المناعة لفيروس البرد والإنفلونزا.