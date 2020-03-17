الأردن: تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، لافتة إلى أن الحالات من بينها حالة شفيت من المرض.

وأوضحت الوزارة، نقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن الحالات تضم: 32 أردنيًا، وست فرنسيين، وعراقية، وفلبينية، مشيرة إلى أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الضرورية في أقسام العزل.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من سبعة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 188 ألف إصابة.