 الأردن: تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس «كورونا» - بوابة الشروق
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الأردن: تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس «كورونا»

هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 7:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 7:21 م

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، لافتة إلى أن الحالات من بينها حالة شفيت من المرض.

وأوضحت الوزارة، نقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن الحالات تضم: 32 أردنيًا، وست فرنسيين، وعراقية، وفلبينية، مشيرة إلى أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الضرورية في أقسام العزل.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من سبعة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 188 ألف إصابة.


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